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Чи можуть мобілізувати чоловіка, який має тещу з інвалідністю 2 групи — відповідь юриста

16 березня 2024 05:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Чи можуть мобілізувати чоловіка, який має тещу з інвалідністю 2 групи — відповідь юриста
Віцськовий в кабінеті у лікаря. Фото: Укрінформ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Чоловік, який має близького родича з інвалідністю, може отримати відстрочку від мобілізації. Відповідно до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 23), призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю 1 чи 2 групи.

Про це розповіли юристи безоплатної правової допомоги Фактам ICTV.

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Відстрочка від мобілізації — які варіанти

Зазначається, що відстрочка від мобілізації можлива, якщо людина з інвалідністю не має інших працездатних осіб, зобов’язаних, відповідно до закону, про них піклуватися.

Для оформлення відстрочки від мобілізації необхідно:

Оформити догляд за родичем з інвалідністю. Для цього у довідці МСЕК про інвалідність тещі має бути вказано, що вона є непрацездатною та потребує стороннього догляду. Також таким документом може бути висновок ЛКК про потребу у сторонньому догляді.

Довести, що військовозобов’язаний є єдиною особою, яка може доглядати за тещею. Тобто якщо у тещі є рідні повнолітні діти чи інші родичі, які можуть піклуватися про неї, то відстрочка від мобілізації неможлива. Довести цей факт непросто та довготривало, але можливо.

Раніше ми писали, як відповідатимуть українці за неявку за повісткою, яку поклали під двері.

Нагадаємо, ми повідомляли, українцям хочуть офіційно дозволити знімати на камеру дії співробітників ТЦК та СП.  

Також ми інформували, де працівники ТЦК та СП мають право вручати повістки військовозобов'язаним українцям.

армія
інвалідність
мобілізація
бронювання
відстрочка

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