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Могут ли мобилизовать 18-летних студентов-заочников — объяснение адвоката

9 июля 2024 05:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат рассказал, возможна ли в Украине мобилизация 18-летних заочников
Студент за компьютером. Фото иллюстративное: depositphotos.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Украинских 18-летних парней-заочников, которые стоят на учете призывников и имеют приписное удостоверение, не могут призвать на военную службу без их согласия. Мобилизовать таких граждан могут только тогда, когда им исполнится 25 лет.

Об этом на портале b2bconsult3 рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

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Скриншот сообщения Андрея Межирицкого

Что говорит адвокат о мобилизации юношей-заочников, которые недавно стали совершеннолетними

Украинским законодательством предусмотрено три вида военного учета: учет призывников, военнообязанных и резервистов. Если юноша состоит на учете призывников и имеет соответствующее удостоверение, присоединиться к войску он может только по собственному желанию.

"Если лицо было признано непригодным к военной службе в мирное время и имеет временное удостоверение военнообязанного или не имеет никакого военно-учетного документа, то такое лицо может быть мобилизовано. Если парень состоит на военном учете призывников и имеет приписное удостоверение, то его не могут призвать на военную службу до достижения им 25 лет. При других обстоятельствах он может быть мобилизован по достижении 18 лет", — подытожил Межирицкий.

Напомним, согласно новому закону, мобилизации подлежат три категории студентов. Речь идет о заочниках, соискателях второго или третьего высшего образования и о тех, кто получает образование, которое по уровню ниже уже имеющегося.

Также мы сообщали, при каких условиях студенты могут получить отсрочку от военного призыва во время мобилизации. В частности, право на отсрочку имеют те, кто поступил на бюджет дневной или дуальной формы обучения.

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