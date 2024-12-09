Адвокат объяснил, имеют ли право люди с бронированием выезжать за границу

Проверка документов в пункте пропуска. Фото: ГПСУ

В условиях общей мобилизации и военного положения военнообязанные мужчины не могут выезжать за границу. Правда, для мужчин, у которых есть бронирование от мобилизации, правила немного другие.

О том, касается ли запрет на выезд мужчин, которые имеют бронирование, от военного призыва, рассказал адвокат из компании Prikhodko&Partners.

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По словам правоведа, согласно Правилам пересечения государственной границы, выехать из Украины в условиях военного положения забронированные граждане могут на основе соответствующих решений, например, с целью командировки.

Для пересечения границы нужно иметь при себе удостоверение личности и документальное подтверждение цели выезда за границу (командировочное удостоверение, выписку из приказа, обращение руководителя учреждения к представителям ГПСУ, — Ред.).

"При наличии вышеуказанных документов лица с бронированием могут выехать за границу. При этом пересечение государственной границы должно быть непосредственно связано со служебной командировкой, а не с решением своих личных вопросов", — подытожил адвокат.

Напомним, студенты и преподаватели вузов имеют право на выезд за границу. Правда, это касается не всех соискателей образования и педагогов.

Ранее майон ВСУ Виктор Трегубов отреагировал на предложение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. По его мнению, такая инициатива является "продавливанием Украины на непопулярное политическое решение".