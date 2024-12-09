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Чи можна заброньованим виїжджати за кордон — відповідь адвоката

9 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Адвокат пояснив, чи мають право люди із бронюванням виїжджати за кордон
Перевірка документів у пункту пропуску. Фото: ДПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану військовозобов'язані чоловіки не можуть виїжджати за кордон. Щоправда, для чоловіків, які мають бронювання від мобілізації, правила дещо інші.

Про те, чи стосується ця заборона, тих чоловіків, які мають бронювання від військового призову, розповів адвокат із компанії Prikhodko&Partners.

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За словами правознавця, згідно із Правилами перетинання державного кордону, виїхати з України в умвах воєнного стану заброньовані громадяни можуть на основі відповідних рішень, наприклад, із метою відрядження.

Для перетину кордону потрібно мати при собі посвідчення особи та документальне  підтвердження мети виїзду за кордон (посвідчення про відрядження, витяг із наказу, звернення керівника установи до представників ДПСУ, — Ред.).

"За умови наявності вищевказаних документів особи з бронюванням можуть виїхати за кордон. При цьому перетин державного кордону має бути безпосередньо пов'язаний зі службовим відрядженням, а не з розв’язанням своїх особистих питань", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, студенти та викладачі вишів мають право на виїзд за кордон. Щоправда, це стосується не всіх здобувачів освіти й педагогів. 

Раніше майон ЗСУ Віктор Трегубов відреагував на пропозицію щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. На його думку, така ініціатива є "продавлюванням України на якесь непопулярне політичне рішення".

військовий призов мобілізація бронювання військовозобов'язані виїзд за кордон

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