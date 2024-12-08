Майор ЗСУ Віктор Трегубов прокоментував пропозицію щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років

Хлопці у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Для збільшення мобілізаційного ресурсу є різні варіанти. Попри це, наполягають лише на одному з них — зниженні мобілізаційного віку в Україні.

Про це в етері Еспресо в суботу, 7 грудня, заявив майор ЗСУ, журналіст, публіцист, блогер, громадсько-політичний діяч, співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов.

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Думка військового щодо зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років

Трегубов зазначив, що ситуація на фронті складна, людей треба більше. У росіян теж є така проблема, однак вони на відміну від українців можуть дозволити собі мобілізувати велику кількість людей і "спалювати їх у топці".

"Ситуація складна, треба брати десь нових людей. Питання: де їх брати й за рахунок яких демографічних категорій? Наполягання на тому, що треба брати саме 18-річних, мені здається, що це продавлювання України на якесь непопулярне політичне рішення", — підсумував військовий.

Також він додав, що якби йшлося про необхідність на фронті більшої кількості людей, розглядалися б різні варіанти. Наприклад, або мобілізувати 18-річних, або промоніторити реєстри, або залучати до тилові посади більше жінок. Наразі ж наполягають лише на варіанті щодо зниження мобілізаційного віку.

Нагадаємо, юрист Сергій Богун розповів, що деяких українців можуть мобілізувати ще до досягнення ними 25-річного віку. Йдеться про громадян, які мають звання офіцерів запасу.

Раніше офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків пояснив, чому мобілізаційний вік не варто знижувати до 18 років. На його думку, якість армія важливіше за кількість, однак 18-річні юнаки можуть мобілізуватися за власним бажанням.