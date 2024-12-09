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За яких умов студенти та педагоги можуть виїхати за кордон

9 грудня 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Адвокатка назвала умови, за яких студенти й педагоги вишів можуть виїхати з України
Хлопці-студенти. Фото ілюстративне: glavcom.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Під час воєнного стану деякі чоловіки-студенти та викладачі мають право виїжджати за кордон. Щоправда, такі привілеї стосуються не всіх здобувачів вищої освіти та педагогів.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua в неділю, 8 грудня, повідомила адвокатка Марина Бекало.

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Згідно із правилами перетину державного кордону, право на виїзд за межі України мають студенти денної форми навчання, які здобувають освіту рівня бакалавра або магістра за медичним, фармацевтичним чи ветеринарним спрямуванням. За словами юристки, перетнути кордон такі студенти можуть тільки в рамках програми освітньої академічної мобільності: якщо між українським і зарубіжним навчальними закладами уклали відповідний договір.

Для виїзду з України молодикам необхідно мати е-квиток, військово-обліковий документ, копію договору академічної мобільності та довідку від ВНЗ про направлення на навчання в іноземному закладі освіти.

За яких умов можна виїхати з України педагогам

Для того, щоб кордон могли перетнути науково-педагогічні працівники, МОН надсилає листи до ДПСУ.

"Порядок виїзду чоловіків, які є науково-педагогічними працівниками українських ВНЗ, ані правилами перетину кордону, ані іншими профільними нормативно-правовими актами не регулюється..." — пояснила Бекало.

Також вона додала, що не впевнена у прозорості та справедливості такої схеми виїзду, адже виникає питання, хто з викладачів має можливість скористатися таким листом від МОН.

Раніше майон ЗСУ Віктор Трегубов прокоментував пропозицію щодо зниження мобілізаційного віку до 18 року. На його думку, така ініціатива є "продавлюванням України на якесь непопулярне політичне рішення".

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський відреагував на чутки щодо можливого зниження мобілізаційного віку. За його словами, наразі таку ініціативу не розглядають ані в парламенті загалом, ані у профільному комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

кордон студенти мобілізація викладачі виїзд за кордон

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