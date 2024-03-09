Влияет ли академический отпуск на отсрочку от мобилизации

Студенты на учебе. Фото: google.com

Студенты, продолжившие обучение после академического отпуска, имеют право на отсрочку от мобилизации, однако только при определенных условиях. В частности, если речь идет именно о последовательном образовании по своей специальности.

Об этом Новини.LIVE сообщила юрист Козюн Татьяна из ЮК "Приходько и партнеры".

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Влияет ли академический отпуск на отсрочку

По состоянию на сегодня согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указано, какое именно образование дает право на отсрочку службы. Главное, чтобы это была дневная или дульная форма обучения.

То есть это может быть как второе, так и третье образование. Однако все может изменить новый законопроект о мобилизации.

Право на отсрочку для студентов законопроект сохраняет, однако только при последовательном образовании.

"Последовательность образования определяется статьей 10 Закона Украины "Об образовании". Если, например, речь идет о первом (бакалаврском) уровне высшего образования, то отсрочка будет при поступлении на второй (магистерский) уровень высшего образования. Если уже есть образовательная степень бакалавра и лицо снова получает степень бакалавра, но по другой специальности, отсрочки нет" , — объясняет юрист Татьяна Козюн.

А вот об академическом отпуске в законопроекте речь не идет. То есть если студент решает пропустить один год обучения после бакалавриата, а затем поступает на магистратуру по своей специальности, то отсрочка действует.

Напомним, мужчины, являющиеся единственными смотрителями за кем-то из родных с инвалидностью, имеют право на отсрочку от службы.

Также адвокат объяснил, когда лучше подавать документы на отсрочку — до прохождения ВВК или после.