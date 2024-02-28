Усилят ли мобилизацию после принятия нового закона — в ТЦК дали ответ

Украинские военнослужащие Вооруженных Сил. Фото: ЗОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия из-за полномасштабной войны, которую начала страна-агрессорская россия. В этот особый период военнообязанные мужчины, которые признаны ВВК пригодными и не имеют отсрочки, могут быть призваны на военную службу. В то же время, Верховная Рада работает над новым законопроектом, который должен усовершенствовать процесс мобилизации.

Но означает ли принятие проекта закона №10449 усиление мобилизации в Украине? Ответ дал руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков, сообщает "Телеграфъ".

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Так, по его словам, мобилизационные мероприятия, которые проводились в Украине в плановом режиме и дальше будут проводиться. Он подчеркнул, что следует сначала дождаться принятия закона. Ведь до сих пор документ имеет множество противоречивых моментов, и народные депутаты продолжают вносить правки.

"Давайте сначала дождемся принятия закона… Могу сказать, что проводимые в плановом режиме мероприятия мобилизации в дальнейшем будут проводиться. Принимать такое понятие, как усиленная мобилизация — это немного некорректно", — подчеркнул Волков.

Также глава Кременчугского районного ТЦК и СП отметил, что новый законопроект должен положительно повлиять на призыв военнообязанных в ряды ВСУ.

"Я думаю, что там уже обобщены все предложения ТЦК. И я думаю, что те изменения, которые в нем предусмотрены, положительно повлияют на дальнейшее проведение мобилизации", — сказал он.

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Напомним, мы информировали, ожидают ли уклонистов "космические" штрафы в размере 50 тысяч грн и за что планируют наказывать.

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