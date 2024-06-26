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Часть аспирантов осталась без права на отсрочку — что известно

26 июня 2024 16:34
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Мобилизация в Украине — отменена отсрочка для аспирантов-контрактников
Студенты. Иллюстративное фото: открытые источники
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Министерство образования и науки Украины обновило правила поступления в аспирантуру. Согласно новым требованиям, контрактные студенты больше не будут иметь возможность получить отсрочку от мобилизации.

Соответствующий приказ был обнародован на сайте ведомства.

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В этом году поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру прекращено. Министерство образования Украины уже объявило об этом в своем приказе. По объяснению ведомства, такое решение связано с большим количеством мужчин призывного возраста среди абитуриентов.

Министерство образования также внесло изменения в правила возобновления обучения в аспирантуре. Они отмечают свою цель предотвратить использование обучения в аспирантуре как инструмента коррупции, в частности, в контексте избегания мобилизации.

Теперь набор на аспирантуру в 2024 году будет проходить только по государственному заказу, а количество бюджетных мест увеличено вдвое. Вступление на контрактной основе в этом году возможно только на заочную или вечернюю форму, но без права на отсрочку от мобилизации.

Ранее Кабинет Министров Украины обязал студентов-мужчин проходить базовую военную подготовку. В Постановлении указано, что некоторые категории соискателей высшего образования будут освобождены от его прохождения.

Также мы писали, что украинские аспиранты не смогут получить отсрочку, если учатся в аспирантуре иностранного вуза, потому что учебное заведение не выдаст им справку по ЕГЭБО, необходимую для оформления отсрочки от мобилизации в особый период.

студенты
Украина
мобилизация
Университет
отсрочка
Аспирант
контракт
Минобразования

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