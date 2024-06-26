Мобілізація в Україні — скасовано відстрочку для аспірантів-контрактників

Студенти. Ілюстративне фото: відкриті джерела

Міністерство освіти та науки України оновило правила вступу до аспірантури. Згідно з новими вимогами, контрактні студенти більше не матимуть можливості отримати відстрочку від мобілізації.

Відповідний наказ було оприлюднено на сайті відомства.

Читайте також:

Скасування відстрочки для аспірантів-контрактників

Цього року вступ на денну форму навчання за контрактом в аспірантуру припинено. Міністерство освіти України вже оголосило про це у своєму наказі. За поясненням відомства, таке рішення пов'язане з великою кількістю чоловіків призовного віку серед абітурієнтів.

Міністерство освіти також внесло зміни до правил поновлення навчання в аспірантурі. Вони наголошують на своїй меті запобігти використанню навчання в аспірантурі як інструменту корупції, зокрема у контексті уникнення мобілізації.

Відтепер набір на аспірантуру у 2024 році відбуватиметься лише за державним замовленням, а кількість бюджетних місць збільшено удвічі. Вступ на контрактній основі цього року можливий лише на заочну або на вечірню форму, але без права на відстрочку від мобілізації.

Раніше Кабінет Міністрів України зобов'язав студентів-чоловіків проходити базову військову підготовку. У Постанові зазначено, що деякі категорії здобувачів вищої освіти буде звільнено від її проходження.

Також ми писали, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються у аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації у особливий період.