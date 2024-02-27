Бронирование журналистов от мобилизации — нардеп рассказал, возможно ли это

Народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Фото: goloszmin.org

Народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказал, можно ли забронировать от мобилизации журналистов. По его словам, это маловероятно.

Об этом надреп сказал в интервью NV во вторник, 27 февраля.

Бронирование журналистов от мобилизации

Юрчишин отметил, что сравнивать в этом вопросе Украину и Россию неуместно.

"Есть пример страны-агрессора, где все работники федеральных медиа забронированы, не подлежат призыву в принципе. Но Россия рассматривает медиа как одну из частей пропагандистской машины, и так, фактически, все журналисты призваны на информационный фронт", — подчеркнул он.

По его словам, в Украине немного другая ситуация, учитывая, что в стране такого уровня взаимозаменяемости, как в РФ, такого количества человеческого актива физически нет.

"Так что говорить о бронировании в существующих условиях — я бы сказал, это скорее будет звучать наивно, чем реалистично", — добавил Юрчишин.

Напомним, по мнению экспертов, инициатива экономического бронирования фактически законно закрепляет концепцию "выкупа" от мобилизации, что может повлечь за собой усиление социального недовольства. Украинцы опасаются, что это может быть легализация коррупции.

Также в Украине изменились правила получения брони от мобилизации для сотрудников оборонных предприятий. Компаниям, работающим на армию, было предложено два варианта бронирования.