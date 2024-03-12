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Бронирование от мобилизации за деньги — военный раскритиковал идею нардепов

12 марта 2024 04:54
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Бронирование от мобилизации за деньги - военный раскритиковал идею нардепов
Максим Жорин. Фото: Третья штурмовива
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин считает несправедливым процесс редактирования нового законопроекта о мобилизации. В частности, он подверг критике добавление нормы о броне от призыва отдельных категорий. По его словам, это лишь узаконит принцип "война только бедным".

Об этом Жорин написал в Telegram в понедельник, 11 марта.

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Пост Жорина. Фото: скриншот

Бронирование от мобилизации за деньги — как это будет происходить

Военнослужащий предлагает изменить подход к рекрутингу и подготовке военных.

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о броне для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен. Вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке — решили узаконить принцип "война только для бедных", — заявил Жорин.

Кроме того, он высказался о затягивании процесса. Жорин предупреждает, что на фронте сложилась непростая ситуация. Поэтому рассмотрение большого количества инициатив может повлечь за собой катастрофу.

"Сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте. Из-за различных и ненормальных инициатив и затягивания процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию", — предупреждает военный.

Напомним, ранее украинские власти рассматривают два варианта экономического бронирования.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что у предприятий, которые работают "по-белому", есть больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации.

ВСУ
армия
военный призыв
мобилизация
бронирование
Максим Жорин

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