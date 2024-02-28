Бронь от мобилизации — новые правила отсрочки для работников предприятий
В Украине обновили правила бронирования работников критически важных предприятий от мобилизации. По новым критериям компании могут бронировать от 50% или до 50% мужчин призывного возраста.
О том, кто может получить бронь от мобилизации, и о новых правилах отсрочки сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Какие предприятия могут бронировать работников от мобилизации
Согласно новым правилам предприятия могут бронировать сотрудников по двум вариантам: от 50% работников и до 50% работников включительно.
К первой категории от 50% относятся следующие компании:
- предприятия, учреждения и организации, производящие товары для военных;
- разрабатывающие, модернизирующие и ремонтирующие военную и специальную технику и запчасти к ней;
- производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.
Эти предприятия должны соответствовать следующим нормам:
- быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта;
- более 50% от общего объема их производства должны быть товарами, работами и услугами оборонного назначения (за последний отчетный период).
Во вторую категорию до 50% работников попадают:
- предприятия, работающие в сфере промышленности;
- в самолетостроительной отрасли;
- в области космической деятельности.
Соответственно, такое предприятие должно быть нормировано к 3 из 5 критериев:
- быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта;
- более 50% от общего объема производства должны быть товарами, работами и услугами оборонного назначения (за последний отчетный период);
- быть включенным в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров) в соответствии с Законом Украины;
- участвовать в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности;
- производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК (использующих их для изготовления товаров оборонного назначения).
Вопрос соответствия определенной компании критериям будет решать специальная рабочая группа Минстратегпрома и заинтересованных органов власти.
Критически важные предприятия — характеристики
Предприятия, названные комиссией критически важными, должны соответствовать следующим требованиям:
- сумма налогов и других сборов, уплаченных предприятием, превышает 1,5 млн евро;
- сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте составляет не менее 32 млн евро в эквиваленте;
- нет задолженностей по ЕСВ;
- средняя месячная зарплата работников не меньше средней зарплаты в регионе;
- у предприятия есть резидентство в Дія.City.
Напомним, на Украине упростили правила получения брони от мобилизации для сотрудников оборонных предприятий. Компании, работающие на армию, могут выбрать один из двух предложенных вариантов.
Также мы писали о том, что нардеп и председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин ответил, можно ли забронировать от мобилизации журналистов.
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