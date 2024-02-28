Бронь от мобилизации — новые правила отсрочки для работников предприятий

Украинские военные в строю. Иллюстративное фото: galinfo.com.ua

В Украине обновили правила бронирования работников критически важных предприятий от мобилизации. По новым критериям компании могут бронировать от 50% или до 50% мужчин призывного возраста.

О том, кто может получить бронь от мобилизации, и о новых правилах отсрочки сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Какие предприятия могут бронировать работников от мобилизации

Согласно новым правилам предприятия могут бронировать сотрудников по двум вариантам: от 50% работников и до 50% работников включительно.

К первой категории от 50% относятся следующие компании:

предприятия, учреждения и организации, производящие товары для военных;

разрабатывающие, модернизирующие и ремонтирующие военную и специальную технику и запчасти к ней;

производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.

Эти предприятия должны соответствовать следующим нормам:

быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта;

более 50% от общего объема их производства должны быть товарами, работами и услугами оборонного назначения (за последний отчетный период).

Во вторую категорию до 50% работников попадают:

предприятия, работающие в сфере промышленности;

в самолетостроительной отрасли;

в области космической деятельности.

Соответственно, такое предприятие должно быть нормировано к 3 из 5 критериев:

быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта;

более 50% от общего объема производства должны быть товарами, работами и услугами оборонного назначения (за последний отчетный период);

быть включенным в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров) в соответствии с Законом Украины;

участвовать в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности;

производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК (использующих их для изготовления товаров оборонного назначения).

Вопрос соответствия определенной компании критериям будет решать специальная рабочая группа Минстратегпрома и заинтересованных органов власти.

Критически важные предприятия — характеристики

Предприятия, названные комиссией критически важными, должны соответствовать следующим требованиям:

сумма налогов и других сборов, уплаченных предприятием, превышает 1,5 млн евро;

сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте составляет не менее 32 млн евро в эквиваленте;

нет задолженностей по ЕСВ;

средняя месячная зарплата работников не меньше средней зарплаты в регионе;

у предприятия есть резидентство в Дія.City.

Напомним, на Украине упростили правила получения брони от мобилизации для сотрудников оборонных предприятий. Компании, работающие на армию, могут выбрать один из двух предложенных вариантов.

Также мы писали о том, что нардеп и председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин ответил, можно ли забронировать от мобилизации журналистов.