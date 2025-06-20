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Главная Штаб Бригаде "Азов" нужны боевые медики — какие условия и оплата

Бригаде "Азов" нужны боевые медики — какие условия и оплата

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 03:26
Боевым медикам эвакуационного отделения в Азове предлагают работу
Эвакуация раненого бойца ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Работа в "Азове"

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу медиков эвакуационного отделения. Нужен опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами, а также будет преимуществом специальное/высшее медицинское образование. Платить будут 25 000 — 120 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Бригаде нужны медики, которые будут работать в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона, в частности:

  • оказывать неотложную медицинскую помощь при эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;
  • периодически дежурить на пункте сортировки раненых;
  • сопровождать "тяжелых" пациентов в медучреждения;
  • периодически ассистировать в обучении медиков подразделений;
  • организовывать рабочее пространство в эвакуационном транспорте;
  • контролировать оснащение эвакуационного транспорта;
  • собирать и обрабатывать санитарные данные.

Подойдет кандидат на должность, который:

  • имеет опыт работы в эвакуации раненых и с ургентными пациентами;
  • готов работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готов вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, участвовать в медицинском планировании и регулярно проходить обучение;
  • будет придерживаться принципов доказательной медицины.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Для устройства необходимо иметь опыт работы, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий.

Также бойцы предлагают работу водителям с правами категории С и СЕ. Желающие устроиться, должны иметь опыт вождения и навыки ремонта транспортных средств.

ВСУ работа бригада "Азов" вакансии фронт 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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