Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам облікової групи

Гроші та солдат ЗСУ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають бухгалтерські програми та вміють вести документацію. У полку потрібні бухгалтери облікової групи.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 5 вересня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера облікової групи в полку "Азов"

Бухгалтер має працювати з первинною документацією, складати акти звірок і меморіальні ордери, брати участь в інвентаризації.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, що мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК та оргтехнікою. Також бажано, щоб людина, яка планує бути бухгалтером облікової групи в полку "Азов", мала досвід роботи бухгалтером і знала бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Служити можна за мобілізацією до кінця воєнного стану або за контрактом. Грошове забезпечення становитиме щонаймене 26 тисяч гривень.