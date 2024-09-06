Робота в Азов — які умови праці пропонує бригада автоелектрикам

Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу автоелектриків. Підійдуть люди, які мають досвід роботи від 1 року, а також деякі знання та вміння. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 4 вересня.

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Робота в "Азові"

Бійці шукають фахівців у наступні підрозділи:

інженерно-саперну роту;

танкову роту;

тилове забезпечення;

бригадну артилерійську групу.

Для того, щоб претендувати на посаду, необхідно мати:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

В обов'язки автоелектриків буде входити декілька задач, зокрема:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

У свою чергу, бригада "Азов" пропонує: