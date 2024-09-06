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Бригаді "Азов" потрібні автоелектрики — які вимоги та умови

6 вересня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в Азов — які умови праці пропонує бригада автоелектрикам
Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу автоелектриків. Підійдуть люди, які мають досвід роботи від 1 року, а також деякі знання та вміння. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 4 вересня.

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Вакансія автоелектрика в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Бійці шукають фахівців у наступні підрозділи:

  • інженерно-саперну роту;
  • танкову роту;
  • тилове забезпечення;
  • бригадну артилерійську групу.

Для того, щоб претендувати на посаду, необхідно мати:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

В обов'язки автоелектриків буде входити декілька задач, зокрема:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

У свою чергу, бригада "Азов" пропонує:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

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