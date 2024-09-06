Робота в Азов — які умови праці пропонує бригада автоелектрикам

Бригаді "Азов" потрібні автоелектрики — які вимоги та умови
6 вересня 2024 03:26
Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua
Легендарна бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу автоелектриків. Підійдуть люди, які мають досвід роботи від 1 року, а також деякі знання та вміння. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 4 вересня.
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Бійці шукають фахівців у наступні підрозділи:
- інженерно-саперну роту;
- танкову роту;
- тилове забезпечення;
- бригадну артилерійську групу.
Для того, щоб претендувати на посаду, необхідно мати:
- досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
- знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
- вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
- вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
- відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.
В обов'язки автоелектриків буде входити декілька задач, зокрема:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
У свою чергу, бригада "Азов" пропонує:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
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