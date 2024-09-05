Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам учетной группы

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Бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, которые знают бухгалтерские программы и умеют вести документацию. В полку требуются бухгалтеры учетной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 5 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности бухгалтера учетной группы в полку "Азов"

Бухгалтер должен работать с первичной документацией, составлять акты сверок и мемориальные ордера, участвовать в инвентаризации.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, имеющих высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Также желательно, чтобы человек, который планирует быть бухгалтером учетной группы в полку "Азов", имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Служить можно по мобилизации до конца военного положения или по контракту. Денежное довольствие будет составлять как минимум 26 тысяч гривен.