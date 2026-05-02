Россия штурмует Лиман и бьет по Краматорску: Жорин о ситуации на фронте

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Ситуация на восточном направлении фронта остается сложной, однако российские войска не смогли достичь продвижений в зоне ответственности Третьего армейского корпуса. Украинские подразделения продолжают удерживать позиции несмотря на постоянные атаки противника.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в эфире Ранок.LIVE заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Ситуация на восточном направлении фронта

Жорин рассказал, что самая напряженная обстановка сейчас наблюдается на участке от Лимана до района Купянска. Именно здесь российские войска не прекращают активных штурмов, пытаясь прорвать оборону украинских сил.

"Самая острая ситуация стоит именно в Лимане. Враг пытается продвигаться непосредственно в город", — сказал заместитель командира корпуса.

По его словам, в то же время сложной является ситуация и вблизи Краматорска — там фиксируются регулярные удары FPV-дронов и артиллерии.

Несмотря на интенсивное давление и попытки наступления, российские силы не имеют успехов в полосе обороны корпуса. Украинские военные сдерживают атаки и не дают противнику реализовать свои планы.

Кроме того, по словам военного, российская армия продолжает подтягивать резервы и применяет тактику волновых штурмов, пытаясь истощить украинскую оборону.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Deep State, в апреле Россия оккупировала на 11,9% меньше территории, чем в марте. В то же время количество штурмовых действий противника увеличилось на 2,2%.

Также мы писали, что 1 мая ВСУ поразили российские самолеты на аэродроме Шагол в Челябинской области. Речь идет о нескольких истребителях Су-57, а также истребителе-бомбардировщике Су-34. Цели находились на расстоянии около 1700 километров от границы Украины.