Понад 80 атак за тиждень: Сирський відвідав фронт на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку у Донецьку область, де ознайомився з ситуацією в районах відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів. За останній тиждень російські війська здійснили понад 80 атак на Костянтинівському напрямку.

Ситуація у Донецькій області

Сирський розповів, що 11 та 19 армійські корпуси обороняють Слов'янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації. За його словами, у квітні активність російських військ на цьому напрямку суттєво зросла.

Так, армія РФ намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Лише з початку цього тижня ворог здійснив 83 атаки на Костянтинівському напрямку.

"Відбиваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Сили оборони України проводять комплекс активних заходів з виявлення та знищення противника", — сказав головнокомандувач.

Під час поїздки головнокомандувач також провів наради з командуванням, зокрема представниками 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Сторони обговорили поточну бойову обстановку, рівень забезпечення підрозділів, взаємодію між частинами, а також пропозиції командирів щодо ефективнішого виявлення та знищення ворожих піхотних груп.

Окрему увагу приділили протидії російським безпілотникам, укріпленню оборонних позицій і фортифікацій, а також потребам військових у боєприпасах та матеріально-технічному забезпеченні. На місці Сирський ухвалив низку рішень для покращення постачання українських підрозділів.

Як писали Новини.LIVE, раніше Максим Жорін розповідав, що нині найнапруженіша обстановка спостерігається на ділянці від Лимана до району Куп'янська. Однак російські війська не змогли досягти просувань у зоні відповідальності Третього армійського корпусу.

Водночас у DeepState повідомляли, що Росія окупувала на 11,9% менше території у квітні, ніж у березні. Водночас кількість штурмових дій противника збільшилася на 2,2%