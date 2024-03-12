Бойцы Азова нуждаются в хирургах — что известно о работе в АЗОВ

Боец "Азова". Фото: Азов

Легендарная 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ нуждается в хирургах. Специалистам предлагают зарплату до 120 тыс. грн. Среди обязанностей — сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.

Об этом говорится в сайте поиска работы Work.ua во вторник, 12 марта.

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Обязанностями абдоминального, торакального хирурга в "Азове" будет:

предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты

сбор и обработка санитарных данных

Среди требований:

высшее медицинское образование

опыт работы по специальности

опыт работы с ургентными пациентами

умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи

соблюдение принципов доказательной медицины

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому

готовность участвовать в медицинском планировании

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию

Что касается условий работы, то это официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Зарплата от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Напомним, что "Азов" ищет танкистов с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службой, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.

Также мы писали, что полку нужны начальники состава. Будущий работник должен быть готов проходить службу в зоне боевых действий, иметь высокий уровень владения MS Word, Excel и опыт работы начальником состава, что будет преимуществом.