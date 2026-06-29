Сергей Флеш Бескрестнов назвал ключевые технологические вызовы на фронте

Сергей (Флеш) Бескрестнов. Фото: dev.ua

На сегодняшний день существует несколько ключевых технологических вызовов, которые влияют на эффективность украинских военных на фронте. Несмотря на успешное внедрение отдельных современных разработок, ряд критически важных направлений по-прежнему требует серийных решений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на советника министра обороны Украины и эксперта в области радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Основные технологические проблемы Украины на поле боя

Бескрестнов рассказал, что одной из самых больших проблем является отсутствие массового технологического средства для противодействия управляемым авиационным бомбам. По его словам, Украина активно работает над новыми технологиями, однако их быстрое масштабирование и поставка на фронт остаются сложной задачей.

"Я абсолютно трезво смотрю на вещи и вижу, что, помимо позитивных новостей о войне с РФ, есть еще и огромное количество технологических проблем", — отметил "Флеш".

Кроме того, Бескрестнов обратил внимание на недостаточный прогресс в создании средств радиоэлектронной борьбы против Mesh-модемов, которые российские войска используют для разведки и управления ударными беспилотниками в режиме реального времени.

Читайте также:

Отдельно эксперт подчеркнул угрозу постоянных атак дронов на прифронтовые населенные пункты. По его словам, от беспилотников страдают не только небольшие села, но и крупные города, в частности Херсон, Харьков, Запорожье и Сумы. Для эффективной защиты, по его убеждению, необходимо расширять сеть систем оповещения и внедрять комплексные решения по борьбе с беспилотниками.

Среди прочих потребностей он назвал увеличение количества тактических радиолокационных станций, без которых невозможна полноценная работа дронов-перехватчиков. Также, по его мнению, существенно усилить обороноспособность Украины могло бы наличие собственного баллистического оружия.

По словам Бескрестнова, украинская сторона также нуждается в серийных решениях по радиоэлектронной борьбе против видеоканалов вражеских беспилотников. Он отметил, что в этом направлении противник пока имеет преимущество как в технологических разработках, так и в практическом применении.

"Враг опережает нас здесь как в разработках, так и в опыте применения. Именно такая РЭБ помогла бы нам защищать прифронтовые зоны от дронов", — считает специалист.

Он также подчеркнул необходимость создания эффективных средств защиты украинских ударных дронов среднего радиуса действия и бомбардировщиков от вражеских зенитных беспилотников. Не менее важными он считает системный подход к поиску и уничтожению тактических радиолокационных станций противника, а также развитие альтернативных систем навигации для дальнобойных ударных средств.

В заключение Бескрестнов подчеркнул, что перечислил лишь те проблемы, о которых можно говорить открыто, добавив, что украинские специалисты уже работают над их решением.

Как писали Новини.LIVE, оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" объяснил, как FPV-дроны действуют против вражеских "Молний". Они стали эффективным средством фронтовой противовоздушной обороны на фронте.

Также мы сообщали, что Силы обороны начали использовать дроны-такси. Они помогают доставлять более мелкие беспилотники.