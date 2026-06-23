Украинские подразделения на фронте начали использовать дроны-такси

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

Украинские подразделения начали использовать дроны-такси на фронте. На сегодняшний день это уже системное решение, которое помогает доставлять более компактные беспилотники.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил командир взвода ударных БпЛА 433-го отдельного батальона беспилотных систем Денис с позывным "Ворон" в эфире Ранок.LIVE.

Использование дронов-такси на фронте

Военный рассказал, что речь идет о крупных беспилотниках-носителях, которые доставляют более мелкие ударные FPV-дроны вглубь тыла противника. По его словам, еще год назад такого не было, что очень осложняло ситуацию.

"И это такси, так называемое, пролетает километров 15, потом сбрасывает меня, и я уже на ударном БпЛА лечу дальше. Я могу покрыть до 30–35 километров", — сказал "Ворон".

Боец подчеркнул, что сегодня это уже не единичная кустарная разработка отдельного подразделения, а системное решение.

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Как писали Новини.LIVE, 22 июня ВСУ нанесли удар по заводу по производству электроники для "Искандеров" и Х-101 в Воронеже. Для атаки были применены высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

Также военнослужащий 54-й бригады Сергей Луговик рассказал, что Россия начала летний штурм на фронте с огромными потерями. Российские войска в основном пытаются захватить господствующие высоты, однако сталкиваются с украинским сопротивлением.