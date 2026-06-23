Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Доставляют FPV в тыл РФ: Силы обороны начали использовать дроны-такси

Доставляют FPV в тыл РФ: Силы обороны начали использовать дроны-такси

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 13:29
Украинские подразделения на фронте начали использовать дроны-такси
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

Украинские подразделения начали использовать дроны-такси на фронте. На сегодняшний день это уже системное решение, которое помогает доставлять более компактные беспилотники.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил командир взвода ударных БпЛА 433-го отдельного батальона беспилотных систем Денис с позывным "Ворон" в эфире Ранок.LIVE.

Использование дронов-такси на фронте

Военный рассказал, что речь идет о крупных беспилотниках-носителях, которые доставляют более мелкие ударные FPV-дроны вглубь тыла противника. По его словам, еще год назад такого не было, что очень осложняло ситуацию.

"И это такси, так называемое, пролетает километров 15, потом сбрасывает меня, и я уже на ударном БпЛА лечу дальше. Я могу покрыть до 30–35 километров", — сказал "Ворон".

Боец подчеркнул, что сегодня это уже не единичная кустарная разработка отдельного подразделения, а системное решение.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 22 июня ВСУ нанесли удар по заводу по производству электроники для "Искандеров" и Х-101 в Воронеже. Для атаки были применены высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

Также военнослужащий 54-й бригады Сергей Луговик рассказал, что Россия начала летний штурм на фронте с огромными потерями. Российские войска в основном пытаются захватить господствующие высоты, однако сталкиваются с украинским сопротивлением.

дроны война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации