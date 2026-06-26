Чем сбивают российские дроны на передовой: опыт 54-й бригады

Бойцы готовят дрон. Фото иллюстративное: 20-я бригада оперативного назначения "Любарт"

Обычные FPV-дроны стали эффективным средством фронтовой противовоздушной обороны на фронте. Это позволяет украинским военным уничтожать российские беспилотники прямо в воздухе.

Об этом рассказал оператор батальона беспилотных систем «Небесная Кара» 54-й ОМБр Глеб Велитченко в эфире Ранок.LIVE.

ВСУ эффективно используют FPV-дроны против российских целей

«Они очень хорошо справляются с этой задачей, ведь лучше всего это делать с помощью дрона, который уже находится в воздухе и так же быстр. В основном мы сбиваем «Молнии» и «Ланцеты» — именно те, что летят по передовому краю, по пехоте, по нашим позициям. Наши FPV-дроны прекрасно догоняют вражеские «Молнии» и останавливают их ещё в воздухе. Это основная задача нашей ПВО — чтобы наша пехота могла спокойно находиться на своих позициях и удерживать фронт», — пояснил военный.

Он пояснил, что для перехвата «Молний» вполне достаточно обычных серийных FPV-дронов. Разница между ними и специализированными перехватчиками, такими как P1-Sun, заключается лишь в скоростных характеристиках, которые должны соответствовать скорости цели.

«Разница между дроном-перехватчиком типа P1 Sun и нашими обычными FPV-дронами — это лишь вопрос скорости. Чтобы остановить «Шахеда», там уже используется что-то более мощное, ведь он быстрее. «Молния» менее быстра, поэтому для нее достаточно наших FPV-дронов, которые догоняют их и взрывают еще в воздухе», — добавил боец.

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Новини.LIVE сообщали, что Украина стремительно сокращает технологический разрыв с оккупантами, а местами и опережает их, особенно в сфере беспилотных систем. Как эксклюзивно сообщил эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце, отечественное производство ударных дронов вышло на уровень, позволяющий проводить массированные атаки, сопоставимые по масштабу с российскими. Периодичность этих ударов (раз в две недели) является стратегическим решением для истощения систем противовоздушной обороны противника, которые не успевают восстанавливаться между волнами налетов.

Также украинские военные внедрили тактику «дронов-такси». Это технология, при которой крупные БпЛА-носители доставляют ударные FPV-дроны глубоко в тыл противника. Командир взвода 433-го батальона «Ворон» отмечает, что внедрение этой системы стало переломным моментом, ведь год назад такая функция была нереальной.

Это подкрепляет оптимистичные прогнозы властей: министр энергетики Денис Шмыгаль на конференции в Гданьске заявил, что ВСУ уже располагают ресурсами для освобождения в июне большей площади территорий, чем оккупанты захватили за полгода 2026 года. Это стало возможным благодаря истощению врага на фронте и эффективным «экономическим санкциям» в виде ударов по российским НПЗ.