Сергій Флеш Бескрестнов назвав ключові технологічні виклики на фронті

Сергій (Флеш) Бескрестнов. Фото: dev.ua

Станом на сьогодні є кілька ключових технологічних викликів, які впливають на ефективність українських військових на фронті. Попри успішне впровадження окремих сучасних розробок, низка критично важливих напрямків досі потребує серійних рішень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на радника міністра оборони України та експерта у сфері радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Основні технологічні проблеми України на полі бою

Бескрестнов розповів, що однією з найбільших проблем є відсутність масового технологічного засобу для протидії керованим авіаційним бомбам. За його словами, Україна активно працює над новими технологіями, однак їх швидке масштабування та постачання на фронт залишається складним завданням.

"Я абсолютно тверезо дивлюся на речі і бачу, що, окрім позитивних новин щодо війни з РФ, є ще й величезна кількість технологічних проблем", — зазначив "Флеш".

Крім цього, Бескрестнов звернув увагу на недостатній прогрес у створенні засобів радіоелектронної боротьби проти Mesh-модемів, які російські війська використовують для розвідки та керування ударними безпілотниками в режимі реального часу.

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Окремо експерт наголосив на загрозі постійних атак дронів по прифронтових населених пунктах. За його словами, від безпілотників потерпають не лише невеликі села, а й великі міста, зокрема Херсон, Харків, Запоріжжя та Суми. Для ефективного захисту, переконаний він, необхідно розширювати мережу систем оповіщення та впроваджувати комплексні рішення з боротьби з безпілотниками.

Серед інших потреб він назвав збільшення кількості тактичних радіолокаційних станцій, без яких неможлива повноцінна робота дронів-перехоплювачів. Також, на його думку, суттєво посилити обороноздатність України могла б наявність власної балістичної зброї.

За словами Бескрестнова, українська сторона також потребує серійних рішень із радіоелектронної боротьби проти відеоканалів ворожих безпілотників. Він зазначив, що у цьому напрямку противник наразі має перевагу як у технологічних розробках, так і в практичному застосуванні.

"Ворог випереджає нас тут як у розробках, так і в досвіді застосування. Саме така РЕБ допомогла б нам захищати прифронтові зони від дронів", — вважає фахівець.

Він також акцентував на необхідності створення ефективних засобів захисту українських ударних дронів середнього радіуса дії та бомберів від ворожих зенітних безпілотників. Не менш важливими він вважає системний підхід до пошуку та знищення тактичних радіолокаційних станцій противника, а також розвиток альтернативних систем навігації для далекобійних ударних засобів.

На завершення Бескрестнов підкреслив, що перелічив лише ті проблеми, про які можна говорити відкрито, додавши, що українські фахівці вже працюють над їх вирішенням.

Як писали Новини.LIVE, оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" пояснив, як FPV-дрони працюють проти ворожих "Молній". Вони стали ефективним засобом фронтової протиповітряної оборони на фронті.

Також ми повідомляли, що Сили оборони почали використовувати дрони-таксі. Вони допомагають доставляти менші безпілотники.