Работа в Азове — какие условия предлагают водителям бензовозов

Военный водитель грузового автомобиля. Фото: АрмияInform

Бригада "Азов" ищет на работу водителей бензовозов. Люди, желающие быть кандидатами на должность, должны иметь водительское удостоверение категории С и Е, не менее двух лет опыта работы и не только. За выполнение поставленных задач будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 18 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии водителя бензовоза в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:

подготовка и осмотр АТС перед отъездом;

управление АТС;

прием нефтепродуктов на базах хранения;

контроль качества при приеме нефтепродуктов;

обеспечение во время доставки безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;

перевозки топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;

обеспечение безопасности и надежности во время перевозок;

доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;

бережное и грамотное отношение к работе АТС;

правильное и своевременное заполнение необходимой документации.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

гражданство Украины;

опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;

наличие водительского удостоверения категории С и Е;

ответственность и внимательность к деталям;

знание правил дорожного движения и техники безопасности;

обязательно без вредных привычек;

готовность к работе в зоне боевых действий;

отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;

хорошее состояние здоровья;

наличие ADR будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" ищет врачей неотложных состояний. Для устройства необходимо иметь высшее медицинское образование и не менее 1 года опыта работы.

Также бойцы предлагают работу разнорабочим инженерной мастерской. Кандидаты должны уметь работать с инструментами.