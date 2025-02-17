Робота в Азов — які умови пропонують лікарям невідкладних станів

Військовий медик бригади "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Бригада "Азов" шукає на роботу лікарів невідкладних станів. Потенційні кандидати повинні мати вищу медичну освіту та досвід роботи від одного року. За виконання робіт платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 11 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків на цій посаді входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених на колісній техніці (карети швидкої допомоги);

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів на довгі відстані;

моніторинг стану пацієнту протягом годин евакуації;

контроль оснащення евакуаційного транспорту;

збір санітраної інформації;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Підійде кандидат на посаду, який має:

вищу медичну освіту;

досвід роботи з невідкладними станами (робота в системі ШМД буде перевагою);

досвід транспортування поранених з політравмою;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" шукає санітарів групи спецпризначення. Для влаштування необхідно вміти надавати медичну допомогу і бути готовими виконувати ці роботи в бойових умовах.

Також бійці пропонують роботу водіям бензовозів. Кандидати на посаду повинні мати водійське посвідчення категорії С та Е, а також досвід роботи від 2 років.