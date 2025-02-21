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"Азову" шукає водіїв бензовозів — яку платять зарплату

21 лютого 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують водіям бензовозів
Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" шукає на роботу водіїв бензовозів. Люди, які бажають бути кандидатами на посаду, повинні мати водійське посвідчення категорії С та Е, щонайменше два роки досвіду роботи і не тільки. За виконання поставлених задач будуть платити від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 18 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію водія бензовоза в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків водіїв бензовозів входитиме:

  • підготовка та огляд АТС перед від'їздом;
  • керування АТС;
  • прийом нафтопродуктів на базах зберігання;
  • контроль якості при прийомі нафтопродуктів;
  • забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
  • перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;
  • забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;
  • доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
  • дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;
  • правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • громадянство України;
  • досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;
  • наявність водійського посвідчення категорії С та Е;
  • відповідальність та уважність до деталей;
  • знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;
  • обов’язково без шкідливих звичок;
  • готовність до роботи в зоні бойових дій;
  • відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
  • хороший стан здоров’я;
  • наявність ADR буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" шукає лікарів невідкладних станів. Для влаштування необхідно мати вищу медичну освіту та щонайменше 1 рік досвіду роботи.

Також бійці пропонують роботу різноробочим інженерної майстерні. Кандидати мають вміти працювати з інструментами.

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