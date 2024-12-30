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"Азову" нужны сварщики металла — сколько будут платить

30 декабря 2025 03:26
Виктория Козырь - редактор
В "Азов" приглашают сварщиков и предлагают хорошую зарплату
Сварщик на производстве. Иллюстративное фото: pixels.com
Виктория Козырь - редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои ряды специалистов, умеющих сваривать металлические конструкции. Речь идет именно о сварщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности сварщика в полку "Азов"

Сварщик должен сваривать металлические конструкции в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций, выполнять ремонтные работы, включая замену и усиление сварных соединений, контролировать качество работы и соответствие стандартам безопасности, производить локальные металлоконструкции.

Требования к кандидату на должность

На работу примут ответственных и внимательных к деталям людей, имеющих не менее года опыта работы, умеющих работать с разными видами сварки (электро, газовая и т.п.), знают и понимают технические чертежи и инструкции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. На эту должность могут быть переведены действующие военнослужащие.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия для людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. В полку не хватает операторов радиолокационных станций.

Также в армии нужны начальники складов. Чтобы занять этот пост, нужно на высоком уровне владеть Microsoft Word и Excel. Ежемесячная зарплата будет составлять от 25-125 тысяч гривен.

ВСУ работа полк "Азов" мобилизация вакансии Рекрутинг

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