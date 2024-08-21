Робота в Азов — які умови праці пропонує бригада водіям тралу

"Азову" потрібні водії тралу — які вимоги та умови
21 серпня 2024 03:26
Водій. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу водіїв трала. Потрібен досвід роботи водієм тралу від 2 років, а також водійське посвідчення категорії "СЕ". За місяць можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua у середу, 21 серпня.
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Бригаді потрібні водії, які виконуватимуть наступні обов'язки:
- забезпечення безпечного та своєчасного транспортування великогабаритних вантажів тралом;
- дотримання правил та вимог дорожнього руху;
- обслуговування та технічна підтримка тралу;
- перевірка та забезпечення правильного завантаження та розтяжки вантажу;
- збереження чистоти та порядку в автомобілі;
- проведення мінімального технічного обслуговування тралу.
Підійде кандидат на посаду, який:
- має досвід роботи водієм тралу від 2 років;
- водійське посвідчення категорії "СЕ";
- вміє працювати в команді та дотримуватися встановлених правил та процедур;
- досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.
У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
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