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"Азову" потрібні водії тралу — які вимоги та умови

21 серпня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в Азов — які умови праці пропонує бригада водіям тралу
Водій. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу водіїв трала. Потрібен досвід роботи водієм тралу від 2 років, а також водійське посвідчення категорії "СЕ". За місяць можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua у середу, 21 серпня.

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Робота в "Азові"

Бригаді потрібні водії, які виконуватимуть наступні обов'язки:

  • забезпечення безпечного та своєчасного транспортування великогабаритних вантажів тралом;
  • дотримання правил та вимог дорожнього руху;
  • обслуговування та технічна підтримка тралу;
  • перевірка та забезпечення правильного завантаження та розтяжки вантажу;
  • збереження чистоти та порядку в автомобілі;
  • проведення мінімального технічного обслуговування тралу.

Підійде кандидат на посаду, який:

  • має досвід роботи водієм тралу від 2 років;
  • водійське посвідчення категорії "СЕ";
  • вміє працювати в команді та дотримуватися встановлених правил та процедур;
  • досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

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