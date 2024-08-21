Робота в Азов — які умови праці пропонує бригада водіям тралу

Водій. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу водіїв трала. Потрібен досвід роботи водієм тралу від 2 років, а також водійське посвідчення категорії "СЕ". За місяць можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua у середу, 21 серпня.

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Бригаді потрібні водії, які виконуватимуть наступні обов'язки:

забезпечення безпечного та своєчасного транспортування великогабаритних вантажів тралом;

дотримання правил та вимог дорожнього руху;

обслуговування та технічна підтримка тралу;

перевірка та забезпечення правильного завантаження та розтяжки вантажу;

збереження чистоти та порядку в автомобілі;

проведення мінімального технічного обслуговування тралу.

Підійде кандидат на посаду, який:

має досвід роботи водієм тралу від 2 років;

водійське посвідчення категорії "СЕ";

вміє працювати в команді та дотримуватися встановлених правил та процедур;

досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи: