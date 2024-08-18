Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує механікам-радіотелеграфістам

На фронті потрібні люди, що вміють розпізнавати радіодані — кого запрошують до полку "Азов"
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які можуть діагностувати та ремонтувати засоби радіозв'язку. Йдеться про механіків-радіотелеграфістів.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 14 серпня.
Що входить в обов'язки механіка-радіотелеграфіста в полку "Азов"
Механік-радіотелеграфіст має безперебійно підтримувати технічний стан обладнання і систем зв’язку для подачі команд, розпоряджень, сигналів. Також серед обов'язків такого фахівця:
- розгортання засобів зв'язку і підготовка їх до роботи;
- своєчасне та чітке передавання розпоряджень, команд і сигналів;
- проведення технічної підтримки для захисту радіозасобів від радіоперешкод;
- діагностика технічного стану та справності засобів зв'язку.
Вимоги до кандидата на посаду
Обійняти посаду механіка-радіотелеграфіста в полку "Азов" може людина, яка знає й чітко розпізнає радіодані, позивні, встановлені сигнали оповіщення й управління. Фахівець має вміти здійснювати радіообмін, діагностувати несправності та ремонтувати засоби радіозв'язку, орієнтуватися на місцевості за картою, приладами топоприв’язки і без них.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.
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