Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow На фронті потрібні люди, що вміють розпізнавати радіодані — кого запрошують до полку "Азов" arrow

На фронті потрібні люди, що вміють розпізнавати радіодані — кого запрошують до полку "Азов"

18 серпня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує механікам-радіотелеграфістам
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: ukrinform.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які можуть діагностувати та ремонтувати засоби радіозв'язку. Йдеться про механіків-радіотелеграфістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 14 серпня.

Читайте також:
"Азов" шукає механіків-радіотелеграфістів
Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки механіка-радіотелеграфіста в полку "Азов"

Механік-радіотелеграфіст має безперебійно підтримувати технічний стан обладнання і систем зв’язку для подачі команд, розпоряджень, сигналів. Також серед обов'язків такого фахівця:

  • розгортання засобів зв'язку і підготовка їх до роботи;
  • своєчасне та чітке передавання розпоряджень, команд і сигналів;
  • проведення технічної підтримки для захисту радіозасобів від радіоперешкод;
  • діагностика технічного стану та справності засобів зв'язку.

Вимоги до кандидата на посаду

Обійняти посаду механіка-радіотелеграфіста в полку "Азов" може людина, яка знає й чітко розпізнає радіодані, позивні, встановлені сигнали оповіщення й управління. Фахівець має вміти здійснювати радіообмін, діагностувати несправності та ремонтувати засоби радіозв'язку, орієнтуватися на місцевості за картою, приладами топоприв’язки і без них.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Також важливі новини дня по темі:

робота армія полк "Азов" мобілізація вакансії військова служба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

04:32 Загроза тактичної авіації та атака "Шахедів"— на які області України поширилася небезпека

04:30 Через спеку виникне надзвичайна небезпека — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:30 Як діяти військовозобов'язаному, якого незаконно утримують у ТЦК — пояснення від юристів

04:00 Ліван повністю залишився без електроенергії

03:26 На фронті потрібні люди, що вміють розпізнавати радіодані — кого запрошують до полку "Азов"

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

01:55 У Верховній Раді розповіли, чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні

01:51 Балістична загроза й атака ударних БпЛА — які області України в небезпеці

01:32 У Харкові безробітний із пляшкою замість зброї вчинив напад на АЗС — як його покарав суд

01:30 На кордоні з Румунією в Тисі виявили чергового потопельника

01:15 Стефанчук пояснив, як визначатимуть осіб для позбавлення держнагород

Термінова новина

04:32 Загроза тактичної авіації та атака "Шахедів"— на які області України поширилася небезпека

04:30 Через спеку виникне надзвичайна небезпека — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:30 Як діяти військовозобов'язаному, якого незаконно утримують у ТЦК — пояснення від юристів

04:00 Ліван повністю залишився без електроенергії

03:26 На фронті потрібні люди, що вміють розпізнавати радіодані — кого запрошують до полку "Азов"

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

01:55 У Верховній Раді розповіли, чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні

01:51 Балістична загроза й атака ударних БпЛА — які області України в небезпеці

01:32 У Харкові безробітний із пляшкою замість зброї вчинив напад на АЗС — як його покарав суд

01:30 На кордоні з Румунією в Тисі виявили чергового потопельника

01:15 Стефанчук пояснив, як визначатимуть осіб для позбавлення держнагород

Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин