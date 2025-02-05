Работа в Азове — какие условия предлагают водителям бензовозов

"Азову" нужны водители бензовозов — какую предлагают зарплату
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Потенциальные кандидаты на должность должны иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы от 2 лет и соответствовать ряду других требований. За работу будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 4 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:
- подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
- управление АТС;
- прием нефтепродуктов на базах хранения;
- контроль качества при приеме нефтепродуктов;
- обеспечение во время доставки безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
- перевозки топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
- обеспечение безопасности и надежности во время перевозок;
- доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
- бережное и грамотное отношение к работе АТС;
- правильное и своевременное заполнение необходимой документации.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- гражданство Украины;
- опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
- наличие водительского удостоверения категории С и Е;
- ответственность и внимательность к деталям;
- знание правил дорожного движения и техники безопасности;
- обязательно без вредных привычек;
- готовность к работе в зоне боевых действий;
- отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
- хорошее состояние здоровья;
- наличие ADR будет преимуществом.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" ищет специалистов, которые умеют сваривать металлические конструкции. Речь идет о сварщиках. Для устройства необходимо иметь не менее года опыта работы, а также знания и умения в этой области.
Также бойцы предлагают работу абдоминальным, торакальным хирургам. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы.
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