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"Азову" нужны водители бензовозов — какую предлагают зарплату

5 февраля 2025 03:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают водителям бензовозов
Военный за рулем бензовоза. Фото иллюстративное: novosti-n.org
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Потенциальные кандидаты на должность должны иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы от 2 лет и соответствовать ряду других требований. За работу будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 4 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии водителя бензовоза в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:

  • подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
  • управление АТС;
  • прием нефтепродуктов на базах хранения;
  • контроль качества при приеме нефтепродуктов;
  • обеспечение во время доставки безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
  • перевозки топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
  • обеспечение безопасности и надежности во время перевозок;
  • доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
  • бережное и грамотное отношение к работе АТС;
  • правильное и своевременное заполнение необходимой документации.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • гражданство Украины;
  • опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
  • наличие водительского удостоверения категории С и Е;
  • ответственность и внимательность к деталям;
  • знание правил дорожного движения и техники безопасности;
  • обязательно без вредных привычек;
  • готовность к работе в зоне боевых действий;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
  • хорошее состояние здоровья;
  • наличие ADR будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" ищет специалистов, которые умеют сваривать металлические конструкции. Речь идет о сварщиках. Для устройства необходимо иметь не менее года опыта работы, а также знания и умения в этой области.

Также бойцы предлагают работу абдоминальным, торакальным хирургам. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы.

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