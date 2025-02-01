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В "Азові" потрібні хірурги — яка зарплата та умови

1 лютого 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам
Хірурги роблять операцію. Фото ілюстративне: hirurgia.kiev.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи абдомінальних, торакальних хірургів. Кандидатам необхідно бути з вищою медичною освітою та мати щонайменше два роки досвіду роботи. Платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 31 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія хірурга у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збір та обробка санітарних даних;

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вищу медичну освіту;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу бойових медиків. Для влаштування треба мати задовільну фізичну підготовку та досвід роботи від 1 року.

Також ми писали, що бійці пропонують роботу операторам БпЛА. Потенційним кандидатам потрібно мати теоретичну і практичну підготовку з дронів, а також досвід керування.

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