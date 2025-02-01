Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам

Хірурги роблять операцію. Фото ілюстративне: hirurgia.kiev.ua

Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи абдомінальних, торакальних хірургів. Кандидатам необхідно бути з вищою медичною освітою та мати щонайменше два роки досвіду роботи. Платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 31 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;

збір та обробка санітарних даних;

Підійде кандидат на посаду, який має:

вищу медичну освіту;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримування принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу бойових медиків. Для влаштування треба мати задовільну фізичну підготовку та досвід роботи від 1 року.

Також ми писали, що бійці пропонують роботу операторам БпЛА. Потенційним кандидатам потрібно мати теоретичну і практичну підготовку з дронів, а також досвід керування.