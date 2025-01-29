Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow В "Азові" потрібні люди, які знаються на зварюванні — вакансія arrow

В "Азові" потрібні люди, які знаються на зварюванні — вакансія

29 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує зварювальникам
Зварювальники. Фото ілюстративне: 24 ОМБр імені короля Данила
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. Йдеться про зварювальників. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 28 січня.

Читайте також:
"Азов" шукає зварювальників
Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки зварювальника в полку "Азов"

Зварювальник має зварювати металеві конструкції згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій, виконувати ремонтні роботи, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань, контролювати якість роботи та відповідність стандартам безпеки, виготовляти локальні металоконструкції.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу приймуть відповідальних і уважних до деталей людей, які мають щонайменше рік досвіду роботи, уміють працювати з різними видами зварювання (електро, газовим тощо), знають і розуміють технічні креслення й інструкції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде щонайменше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде 3 300 гривень доплати, а за місяць можна буде заробити до 125 тисяч гривень. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує бойових медиків. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають від одного року досвіду роботи та задовільну фізичну підготовку. 

Також у бригаді є вакансія для номерів обслуги мінометного розрахунку. Такі військові повинні вміти приводити в бойову готовність міни для міномету й сам міномет.

бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці Нацгвардія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 В "Азові" потрібні люди, які знаються на зварюванні — вакансія

03:07 У Трампа пояснили, для чого призупинили зовнішню допомогу

02:30 Отримання повістки від ТЦК — що робити, щоб уникнути проблем

02:23 Унаслідок вечірньої атаки РФ на Миколаїв загинули дві жінки

02:19 У США застрелили чоловіка, якого помилував Трамп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Чоловік оскаржував висновок ВЛК — що вирішив суд

01:30 Хто після СЗЧ не зможе "спрощено" повернутися на службу

01:22 У Києві пройшли збори партії "Слуга народу" — які підсумки року

00:50 ШІ показав, як виглядатимуть плазмові телевізори у майбутньому

00:30 Скільки часу має ТЦК для перевірки права на відстрочку

03:26 В "Азові" потрібні люди, які знаються на зварюванні — вакансія

03:07 У Трампа пояснили, для чого призупинили зовнішню допомогу

02:30 Отримання повістки від ТЦК — що робити, щоб уникнути проблем

02:23 Унаслідок вечірньої атаки РФ на Миколаїв загинули дві жінки

02:19 У США застрелили чоловіка, якого помилував Трамп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Чоловік оскаржував висновок ВЛК — що вирішив суд

01:30 Хто після СЗЧ не зможе "спрощено" повернутися на службу

01:22 У Києві пройшли збори партії "Слуга народу" — які підсумки року

00:50 ШІ показав, як виглядатимуть плазмові телевізори у майбутньому

00:30 Скільки часу має ТЦК для перевірки права на відстрочку

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати