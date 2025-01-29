Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує зварювальникам

Зварювальники. Фото ілюстративне: 24 ОМБр імені короля Данила

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. Йдеться про зварювальників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 28 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки зварювальника в полку "Азов"

Зварювальник має зварювати металеві конструкції згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій, виконувати ремонтні роботи, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань, контролювати якість роботи та відповідність стандартам безпеки, виготовляти локальні металоконструкції.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу приймуть відповідальних і уважних до деталей людей, які мають щонайменше рік досвіду роботи, уміють працювати з різними видами зварювання (електро, газовим тощо), знають і розуміють технічні креслення й інструкції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде щонайменше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде 3 300 гривень доплати, а за місяць можна буде заробити до 125 тисяч гривень. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує бойових медиків. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають від одного року досвіду роботи та задовільну фізичну підготовку.

Також у бригаді є вакансія для номерів обслуги мінометного розрахунку. Такі військові повинні вміти приводити в бойову готовність міни для міномету й сам міномет.