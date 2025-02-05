Робота в Азов — які умови пропонують водіям бензовозів

Військовий за кермом бензовоза. Фото ілюстративне: novosti-n.org

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Потенційні кандидати на посаду повинні мати водійське посвідчення категорії С та Е, досвід роботи від 2 років та відповідати низці інших вимог. За роботу платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 4 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків водіїв бензовозів входитиме:

підготовка та огляд АТС перед від'їздом;

керування АТС;

прийом нафтопродуктів на базах зберігання;

контроль якості при прийомі нафтопродуктів;

забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;

забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;

доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;

правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.

Підійде кандидат на посаду, який має:

громадянство України;

досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;

наявність водійського посвідчення категорії С та Е;

відповідальність та уважність до деталей;

знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;

обов’язково без шкідливих звичок;

готовність до роботи в зоні бойових дій;

відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;

хороший стан здоров’я;

наявність ADR буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" шукає фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. Мова йде про зварювальників. Для влаштування необхідно мати щонайменше рік досвіду роботи, а також знання і вміння у цій галузі.

Також бійці пропонують роботу абдомінальним, торакальним хірургам. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту та щонайменше два роки досвіду роботи.