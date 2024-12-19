Работа в Азов — какие условия предлагают водителям бензовозов

"Азову" нужны водители бензовозов — какая зарплата и требования
Бригада "Азов" ищет на работу водителей бензовозов. Кандидаты должны иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы и соответствовать ряду других требований. За выполненную работу будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в понедельник, 16 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:
- подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
- управление АТС;
- прием нефтепродуктов на базах хранения;
- контроль качества при приеме нефтепродуктов;
- обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
- перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
- обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
- доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
- бережное и грамотное отношение к работе АТС;
- правильное и своевременное заполнение требуемой документации.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- гражданство Украины;
- опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
- наличие водительского удостоверения категории С и Е;
- ответственность и внимательность к деталям;
- знание правил дорожного движения и техники безопасности;
- обязательно без вредных привычек;
- готовность к работе в зоне боевых действий;
- отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
- хорошее состояние здоровья;
- наличие ADR будет преимуществом.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, что кроме этой вакансии бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей автобусов. Для устройства необходимо иметь водительское удостоверение категории D и DE, а также уметь ремонтировать транспортные средства.
Также бойцы предлагают работу боевым медикам взвода. Потенциальные кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую форму, опыт работы с ранеными, пройденные курсы и прочее.
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