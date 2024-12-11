Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують бойовим медикам взводу

На фронті потрібні бойові медики взводу — вакансія "Азова"
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу бойових медиків взводу. Кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку, досвід роботи з пораненими, пройдені курси і не тільки. За виконання роботи платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 11 грудня.
Робота в "Азові"
У вакансії вказано, що у 12-й бригаді до обов'язків бойових медиків взводу входитиме виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу. Зокрема:
- надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;
- медичний супровід штурмових операцій;
- періодичне чергування на пункті сортування поранених;
- проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;
- організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;
- контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;
- комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;
- збір та обробка санітарних даних.
Підійде кандидат на посаду, який відповідає наступним вимогам:
- високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;
- задовільна фізична підготовка та фізичний/психологічний стан;
- досвід роботи з пораненими
- пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);
- готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
- готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
- дотримання принципів доказової медицини;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
- грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
- постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.
Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що "Азову" потрібні фахівці на посаду "абдомінальний, торакальний хірург". Щоб влаштуватися на роботу, треба мати вищу медичну освіту, вміння, а також досвід роботи не менше ніж 2 роки.
Крім того, бригада запрошує на роботу кухарів. У кандидатів має бути як мінімум професійно-технічна освіта, медичну книжка та знання технології приготування страв.
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