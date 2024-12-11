Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують бойовим медикам взводу

Медик ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу бойових медиків взводу. Кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку, досвід роботи з пораненими, пройдені курси і не тільки. За виконання роботи платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 11 грудня.

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Робота в "Азові"

У вакансії вказано, що у 12-й бригаді до обов'язків бойових медиків взводу входитиме виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу. Зокрема:

надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;

медичний супровід штурмових операцій;

періодичне чергування на пункті сортування поранених;

проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;

організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;

контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;

комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;

збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який відповідає наступним вимогам:

високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;

задовільна фізична підготовка та фізичний/психологічний стан;

досвід роботи з пораненими

пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);

готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;

дотримання принципів доказової медицини;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;

грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що "Азову" потрібні фахівці на посаду "абдомінальний, торакальний хірург". Щоб влаштуватися на роботу, треба мати вищу медичну освіту, вміння, а також досвід роботи не менше ніж 2 роки.

Крім того, бригада запрошує на роботу кухарів. У кандидатів має бути як мінімум професійно-технічна освіта, медичну книжка та знання технології приготування страв.