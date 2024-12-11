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На фронті потрібні бойові медики взводу — вакансія "Азова"

11 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують бойовим медикам взводу
Медик ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу бойових медиків взводу. Кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку, досвід роботи з пораненими, пройдені курси і не тільки. За виконання роботи платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 11 грудня.

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Вакансія бойового медика взводу у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

У вакансії вказано, що у 12-й бригаді до обов'язків бойових медиків взводу  входитиме виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу. Зокрема:

  • надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;
  • медичний супровід штурмових операцій;
  • періодичне чергування на пункті сортування поранених;
  • проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;
  • організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;
  • контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;
  • комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;
  • збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який відповідає наступним вимогам:

  • високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;
  • задовільна фізична підготовка та фізичний/психологічний стан;
  • досвід роботи з пораненими
  • пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);
  • готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
  • дотримання принципів доказової медицини;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
  • грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що "Азову" потрібні фахівці на посаду "абдомінальний, торакальний хірург". Щоб влаштуватися на роботу, треба мати вищу медичну освіту, вміння, а також досвід роботи не менше ніж 2 роки.

Крім того, бригада запрошує на роботу кухарів. У кандидатів має бути як мінімум професійно-технічна освіта, медичну книжка та знання технології приготування страв.

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