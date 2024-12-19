Робота в Азов — які умови пропонують водіям бензовозів

"Азову" потрібні водії бензовозів — яка зарплата та вимоги
Бригада "Азов" шукає на роботу водіїв бензовозів. Кандидати повинні мати водійське посвідчення категорії С та Е, досвід роботи та відповідати низці інших вимог. За виконану роботу платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 16 грудня, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків водіїв входитиме:
- підготовка та огляд АТС перед від'їздом;
- керування АТС;
- прийом нафтопродуктів на базах зберігання;
- контроль якості при прийомі нафтопродуктів;
- забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
- перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;
- забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;
- доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
- дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;
- правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- громадянство України;
- досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;
- наявність водійського посвідчення категорії С та Е;
- відповідальність та уважність до деталей;
- знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;
- обов’язково без шкідливих звичок;
- готовність до роботи в зоні бойових дій;
- відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
- хороший стан здоров’я;
- наявність ADR буде перевагою.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнногостану або служба за контрактом;
- грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансію бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв автобусів. Для влаштування необхідно мати водійське посвідчення категорії D та DE, а також вміти ремонтувати транспортні засоби.
Також бійці пропонують роботу бойовим медикам взводу. Потенційні кандидати повинні мати задовільну фізичну форму, досвід роботи з пораненими, пройдені курси та інше.
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