Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает огнеметчикам огнеметного взвода

"Азову" нужны меткие бойцы — кого приглашают в бригаду
Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые умеют стрелять из огнеметов. Речь идет об огнеметчиках огнеметного взвода.
Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 6 февраля.
Обязанности огнеметчиков огнеметного взвода и требования к кандидатам
Огнеметчик огнеметного взвода должен обеспечивать огневую поддержку из стрелкового оружия и прицельно поражать цели (пехоту и легкую броню) с помощью огнемета (РПВ-16).
На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам пригодны к военной службе. От кандидатов ожидают готовности к постоянному совершенствованию навыков работы с оружием. Работать, возможно, придется в зоне активных боевых действий.
Условия работы
В объявлении отмечается, что огнеметчик огнеметного оружия в бригаде будет работать по полной занятости. Сколько будут платить, не сообщают, однако обычно зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты. Служить в бригаде можно как по официальной мобилизации до конца военного положения, так и по контракту.
Какие еще специалисты нужны в "Азове"
Напомним, на фронте нужны бухгалтеры учетной группы. Чтобы занять эту должность, нужно уметь вести документацию и знать бухгалтерские программы.
Также бригада ищет специалиста по 3D-моделированию и дизайну. На работу приглашают людей, которые умеют работать в современных программах 3D-моделирования и 2D-моделирования.
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