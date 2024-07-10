Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает танкистам

Украинские танкисты. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителя-механика танка. Нужны люди, которые готовы работать по полной занятости и имеют не менее одного года опыта работы. За месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности танкиста в полку "Азов"

Танкист должен производить техническое обслуживание, планово-предупредительный осмотр и ремонт танка. Во время боевого задания такой специалист должен безопасно доставлять экипаж на позицию и вывозить оттуда после того, как военные выполнят поставленные задачи. Выполняя работу, танкист должен быть внимательным, запоминать маршрут и следить за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут человека, имеющего опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы. На фронте нужны физически и психологически выносливые, внимательные и осторожные специалисты, которые готовы к длительному пребыванию в закрытом пространстве и работе в зоне активных боевых действий, быстро реагируют на изменения обстоятельств и имеют мотивацию уничтожать врага.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Какие работники нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде "Азов" не хватает медиков эвакуационного отделения. Занять эту должность могут люди с опытом работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами. Предпочтение отдадут специалистам со специальным или высшим образованием. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

Также в полку есть вакансия механика-радиотелеграфиста. Такие специалисты должны передавать команды, сигналы и осуществлять техническую поддержку радиосредств от радиопомех. Ежемесячная зарплата будет составлять не менее 25 тысяч гривен. За работу в зоне боевых действий специалист за каждый день службы будет получать доплату 3 300 гривен и сможет за месяц заработать до 125 тысяч гривен.