В "Азове" нужны военные хирурги на очень высокую зарплату

"Азову" нужны военные медики — кого приглашают и сколько будут платить
Военной бригаде "Азов" нужны абдоминальные, торакальные хирурги. Эти медики будут заботиться о раненых на стабилизационном пункте военных.
Такая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.
Какие требования к кандидатам
Претенденту нужно иметь соответствующее высшее медицинское образование и опыт работы от двух лет.
Большим преимуществом станет опыт работы с тяжелыми и срочными пациентами, умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, а также готовность работать по международным лекарственным стандартам.
Что будет входить в обязанности
Будущий член подразделения будет оказывать неотложную помощь на стабилизационном пункте, а также сопровождать "тяжелых" пациентов в больницы.
Кроме этого нужно будет организовать работу "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта, периодически помогать в проведении учений медиков подразделений, дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты.
Что касается условий оплаты
В спецподразделении обещают денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Конечно, будет официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.
Напомним, что еще требуются бухгалтеры расчетной группы . Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.
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