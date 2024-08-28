Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow "Азову" нужны военные медики — кого приглашают и сколько будут платить arrow

"Азову" нужны военные медики — кого приглашают и сколько будут платить

28 августа 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В "Азове" нужны военные хирурги на очень высокую зарплату
Военный медик. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военной бригаде "Азов" нужны абдоминальные, торакальные хирурги. Эти медики будут заботиться о раненых на стабилизационном пункте военных.

Такая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:

Какие требования к кандидатам

"Азову" нужны военные медики - кого приглашают и сколько будут платить - фото 1
Вакансия в батальон "Азов". Фото: Скриншот

Претенденту нужно иметь соответствующее высшее медицинское образование и опыт работы от двух лет.

Большим преимуществом станет опыт работы с тяжелыми и срочными пациентами, умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, а также готовность работать по международным лекарственным стандартам.

Что будет входить в обязанности

Будущий член подразделения будет оказывать неотложную помощь на стабилизационном пункте, а также сопровождать "тяжелых" пациентов в больницы.

Кроме этого нужно будет организовать работу "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта, периодически помогать в проведении учений медиков подразделений, дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты.

Что касается условий оплаты

В спецподразделении обещают денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Конечно, будет официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Напомним, что еще требуются бухгалтеры расчетной группы . Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.

Также важные новости дня по теме:

полк "Азов" вакансии война в Украине военный медик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:23 "Азову" нужны военные медики — кого приглашают и сколько будут платить

02:35 Оккупанты отравляют реки на Черниговщине — в каких из них местные власти запретили ловить рыбу

Новость с видео

02:34 ТЦК отказываются принимать документы для оформления отсрочки — как действовать

01:40 Нацбанк ограничивает переводы в 150 тысяч гривен — в НБУ объяснили, как это повлияет на волонтеров

01:32 Волынин уклонился от повестки, потому что не согласился с результатами ВЛК — как его наказал суд

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

00:25 Продолжают ли США запрещать Украине бить своими ракетами по РФ — Пентагон дал ответ

00:18 Динамо не смогло обыграть Зальцбург и вылетело из Лиги чемпионов

27 августа 2024

23:59 Украинцы смогут увидеть уникальное астрономическое явление — когда и где наблюдать

23:58 Блогер-миллионер Слобоженко "засветился" в Варшаве, — СМИ

Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

03:23 "Азову" нужны военные медики — кого приглашают и сколько будут платить

02:35 Оккупанты отравляют реки на Черниговщине — в каких из них местные власти запретили ловить рыбу

Новость с видео

02:34 ТЦК отказываются принимать документы для оформления отсрочки — как действовать

01:40 Нацбанк ограничивает переводы в 150 тысяч гривен — в НБУ объяснили, как это повлияет на волонтеров

01:32 Волынин уклонился от повестки, потому что не согласился с результатами ВЛК — как его наказал суд

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

00:25 Продолжают ли США запрещать Украине бить своими ракетами по РФ — Пентагон дал ответ

00:18 Динамо не смогло обыграть Зальцбург и вылетело из Лиги чемпионов

27 августа 2024

23:59 Украинцы смогут увидеть уникальное астрономическое явление — когда и где наблюдать

23:58 Блогер-миллионер Слобоженко "засветился" в Варшаве, — СМИ

23:47 ТЦК хотел мобилизовать мужчину с диагнозом "умственная отсталость", тот уклонился — решение суда

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку