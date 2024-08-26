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На фронте нужны люди, умеющие проводить эвакуацию во время пожаров — вакансия в "Азов"

26 августа 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает командирам пожарных отделений
Командир пожарного отделения. Фото иллюстративное: pershyj.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих проводить эвакуацию во время пожаров. Речь идет о командирах пожарных отделений.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четвер, 22 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности командира пожарного отделения в полку "Азов"

Командир пожарного отделения должен осуществлять и координировать боевую готовность подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач. Такой специалист организует выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следит за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ, оценивает обстановку по внешним признакам и данным разведки.

Также среди его обязанностей:

  • организация и проведение работ по эвакуации людей из очагов и зоны пожара;
  • определение решающего направления боевых действий, принятие решений и формулировка распоряжений по тушению пожаров подчиненным отделения;
  • контроль состояния противопожарного режима, соблюдение норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнение боевых действий;
  • участие в пожарно-тактических занятиях и учениях, управление работой отделения во время их проведения;
  • организация и проведение занятий по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают граждан Украины, имеющих полное среднее образование, профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии и не менее двух лет стажа работы по специальности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Таким образом ежемесячные выплаты могут достигать 125 тысяч гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

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03:00 Ударные БпЛА изменили курс — опасность распространилась на новые области, в частности Киевскую

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