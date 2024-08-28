В "Азов" потрібні військові хірурги на дуже високу зарплатню

"Азову" потрібні військові медики — кого запрошують і скільки платитимуть
Військовій бригаді "Азов" потрібні абдомінальні, торакальні хірурги. Ці медики будуть опікуватись пораненими на стабілізаційному пункті військових.
Така вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua.
Які вимоги до кандидатів
Претенденту треба мати відповідну вищу медичну освіту та досвід роботи від двох років.
Великою перевагою буде досвід роботи з важкими та терміновими пацієнтами, вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку, а також готовність працювати за міжнародними лікарськими стандартами.
Що буде входити в обов'язки
Майбутній член підрозділу буде надавати невідкладну допомогу на стабілізаційному пункті, а також супроводжувати "важких" пацієнтів до шпиталів.
Крім цього потрібно буде організувати роботу "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту, періодично допомагати в проведенні навчань медиків підрозділів, чергувати на реанімаційному транспорті медичної роти.
Що до умов оплати
У спецпідрозділі обіцяють грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Звичайно, буде офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Нагадаємо, що ще потрібні бухгалтери розрахункової групи. Зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.
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