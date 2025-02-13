Работа в Азове — какие условия предлагают танкистам

"Азову" нужны танкисты — какую предлагают зарплату
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу танкистов. Потенциальные кандидаты на должность должны иметь желание учиться и мотивацию, рассматриваются в том числе, люди без боевого опыта. Заработная плата будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 11 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов в танковом батальоне будет входить:
- знание строения, технических возможностей, правил эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;
- содержание машины в постоянной боевой готовности к действиям;
- умелое вождение ее в любое время года и время суток.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- желание учиться;
- мотивированность;
- готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Для того, чтобы устроиться, необходимо иметь водительское удостоверение категории С и Е, а также опыт работы от 2 лет.
Также бойцы ищут взрывотехников и пиротехников. Нужны специалисты, которые готовы к работе с взрывоопасными предметами.
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