Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает внутренним аудиторам

"Азову" нужны люди, разбирающиеся в аудиторских проверках — новая вакансия в полку
Бригада спецназначения "Азов" ищет свои батальоны и другие подразделения внутренних аудиторов. Нужны люди, которые согласны работать по полной занятости. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 9 июля.
Что входит в обязанности внутреннего аудитора в полку "Азов"
Внутренний аудитор должен проводить аудиторские проверки деятельности бригады и обособленных подразделений, собирать и обрабатывать информацию о проверках финансово-хозяйственной деятельности, проводить сравнительный анализ между фактическими и плановыми показателями, выявлять причины отклонений и получать комментарии от должностных лиц. По результатам проведенных проверок аудитор должен представлять отчеты. Также среди его обязанностей предоставление предложений с планами управленческих мероприятий по устранению негативных явлений и выявленных нарушений. Это необходимо для повышения эффективной деятельности бригады и обособленных подразделений.
Какие требования к кандидату на должность
На работу примут специалистов, имеющих высшее образование в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета и от одного года опыта работы по этому направлению.
Чтобы занять должность, нужно:
- знать аудиторские процедуры, технику аудиторского планирования и методику реализации проверки;
- понимать бухгалтерский и налоговый учеты, базы трудового законодательства, экономики и организации производства, труда и управления;
- уметь оформлять материалы аудита по результатам выполнения аудиторского задания.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, бригаде "Азов" не хватает водителей, имеющих права категории С и CE. Опыт военной службы на должности водителя или смежных должностях будет преимуществом. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.
Также в полку есть вакансия водителя-механика танка. Среди обязанностей таких специалистов техническое обслуживание, планово-предупредительный осмотр и ремонт танка. За месяц работы будут платить не менее 25 тысяч гривен. Если же военнослужащий будет выполнять работу в зоне боевых действий, то за месяц он сможет заработать до 125 тысяч гривен, так как за каждый день службы будет получать доплату 3 300 гривен.
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