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"Азову" нужны люди, разбирающиеся в аудиторских проверках — новая вакансия в полку

13 июля 2024 03:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает внутренним аудиторам
Военнослужащие полка "Азов". Фото: t.me/polkazov
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет свои батальоны и другие подразделения внутренних аудиторов. Нужны люди, которые согласны работать по полной занятости. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 9 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности внутреннего аудитора в полку "Азов"

Внутренний аудитор должен проводить аудиторские проверки деятельности бригады и обособленных подразделений, собирать и обрабатывать информацию о проверках финансово-хозяйственной деятельности, проводить сравнительный анализ между фактическими и плановыми показателями, выявлять причины отклонений и получать комментарии от должностных лиц. По результатам проведенных проверок аудитор должен представлять отчеты. Также среди его обязанностей предоставление предложений с планами управленческих мероприятий по устранению негативных явлений и выявленных нарушений. Это необходимо для повышения эффективной деятельности бригады и обособленных подразделений.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут специалистов, имеющих высшее образование в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета и от одного года опыта работы по этому направлению.

Чтобы занять должность, нужно:

  • знать аудиторские процедуры, технику аудиторского планирования и методику реализации проверки;
  • понимать бухгалтерский и налоговый учеты, базы трудового законодательства, экономики и организации производства, труда и управления;
  • уметь оформлять материалы аудита по результатам выполнения аудиторского задания.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде "Азов" не хватает водителей, имеющих права категории С и CE. Опыт военной службы на должности водителя или смежных должностях будет преимуществом. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в полку есть вакансия водителя-механика танка. Среди обязанностей таких специалистов техническое обслуживание, планово-предупредительный осмотр и ремонт танка. За месяц работы будут платить не менее 25 тысяч гривен. Если же военнослужащий будет выполнять работу в зоне боевых действий, то за месяц он сможет заработать до 125 тысяч гривен, так как за каждый день службы будет получать доплату 3 300 гривен.

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