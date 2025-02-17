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"Азову" нужны врачи неотложных состояний — какая зарплата

17 февраля 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают врачам неотложных состояний
Военный медик бригады "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" ищет на работу врачей неотложных состояний. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 11 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия врача неотложных состояний в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности на этой должности будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на колесной технике (кареты скорой помощи);
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения на длинные расстояния;
  • мониторинг состояния пациента в течение часов эвакуации;
  • контроль оснащения эвакуационного транспорта;
  • сбор санитарной информации;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы с неотложными состояниями (работа в системе СМП будет преимуществом);
  • опыт транспортировки раненых с политравмой;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" ищет санитаров группы спецназначения. Для устройства необходимо уметь оказывать медицинскую помощь и быть готовыми выполнять эти работы в боевых условиях.

Также бойцы предлагают работу водителям бензовозов. Кандидаты на должность должны иметь водительское удостоверение категории С и Е, а также опыт работы от 2 лет.

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