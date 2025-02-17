Работа в Азове — какие условия предлагают врачам неотложных состояний

Военный медик бригады "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

Бригада "Азов" ищет на работу врачей неотложных состояний. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 11 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности на этой должности будет входить:

оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на колесной технике (кареты скорой помощи);

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения на длинные расстояния;

мониторинг состояния пациента в течение часов эвакуации;

контроль оснащения эвакуационного транспорта;

сбор санитарной информации;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высшее медицинское образование;

опыт работы с неотложными состояниями (работа в системе СМП будет преимуществом);

опыт транспортировки раненых с политравмой;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" ищет санитаров группы спецназначения. Для устройства необходимо уметь оказывать медицинскую помощь и быть готовыми выполнять эти работы в боевых условиях.

Также бойцы предлагают работу водителям бензовозов. Кандидаты на должность должны иметь водительское удостоверение категории С и Е, а также опыт работы от 2 лет.