Работа в Азове — какие условия предлагают врачам неотложных состояний

"Азову" нужны врачи неотложных состояний — какая зарплата
Бригада "Азов" ищет на работу врачей неотложных состояний. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 11 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности на этой должности будет входить:
- оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на колесной технике (кареты скорой помощи);
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения на длинные расстояния;
- мониторинг состояния пациента в течение часов эвакуации;
- контроль оснащения эвакуационного транспорта;
- сбор санитарной информации;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы с неотложными состояниями (работа в системе СМП будет преимуществом);
- опыт транспортировки раненых с политравмой;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" ищет санитаров группы спецназначения. Для устройства необходимо уметь оказывать медицинскую помощь и быть готовыми выполнять эти работы в боевых условиях.
Также бойцы предлагают работу водителям бензовозов. Кандидаты на должность должны иметь водительское удостоверение категории С и Е, а также опыт работы от 2 лет.
Читайте Новини.LIVE!