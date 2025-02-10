Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує санітарам групи спецпризначення

Медики допомагають пораненому військовому. Фото ілюстративне: daycom.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють надавати медичну допомогу й готові робити це в бойових умовах. Йдеться про санітарів групи спецпризначення.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 6 лютого.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки санітара групи спецпризначення та вимоги до кандидатів на посаду

На фронті санітари групи спецпризначення мають брати участь у бойових діях у складі підрозділу, надавати медичну допомогу на полі бою, координувати евакуацію поранених, контролювати стан здоров'я бійців. Крім того, серед обов'язків таких медиків належне збереження й використання медичного обладнання й перша допомога при травмах або невідкладних станах.

Щоб обійняти посаду, потрібно знати характеристики й будову складових частин закріпленого озброєння, а також бути готовим до повної зайнятості та роботи в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначають, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень, а в разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, у бригаді є вакансія для людей, які вміють смачно готувати. Щомісячна зарплата кухаря в "Азові" становить 27 тисяч гривень.

Також на фронті бракує фахівців, які вміють працювати на токарних верстатах. На посаду токаря запрошують людей віком від 20 до 50 років, які мають досвід роботи на СТО або навички з ремонту авто.