Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают хирургам

Медик ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу специалистов на должность "абдоминальный, торакальный хирург". Кандидаты должны быть с высшим медицинским образованием, а также иметь умение и опыт от двух лет. За выполнение работы обещают платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 11 ноября.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов в 12-й бригаде спецназначения "Азов" будет входить:

предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;

сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.

Также бригада приглашает на работу медицинских сестер манипуляционной, операционной и анастезиста. В частности, они должны будут оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации, а также периодически ассистировать в учениях медиков подразделений.