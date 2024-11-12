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"Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

12 листопада 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
На фронт потрібні лікарі, які будуть працювати не тільки на фронті, але й у штабі
Військовий на прийомі у лікаря. Ілюстративне фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Полк "Азов" шукає у свої підрозділи лікарів, які можуть працювати як у стабілізаційних пунктах, так і на прийомі поранених. Мова йде про терапевтів та сімейних лікарів.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію в "Азові". Фото: Скриншот

Основні обов’язки:

  • робота на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади;
  • амбулаторний прийом;
  • прийом поранених з легкою черепно-мозковою травмою;
  • призначення лікування та контроль за виконанням на місці;
  • профілактика захворювань та догляд за особливим складом;
  • взаємодія з патронатної службою бригади;
  • збір та обробка санітарних даних;
  • при необхідності, надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Кого запрошують на вакансію

Претенденти на посаду мають відповідати наступним вимогам:
вища медична освіта;

  • досвід роботі за спеціальністю;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.

Що пропонує "Азов"

Умови роботи відповідають всім стандартам Міноборони, в тому числі що стосується оплати:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди. 

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