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"Азову" нужны электросварщики — сколько платят

13 марта 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают электросварщикам
Мужчина работает сварочным аппаратом. Фото: freepik.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Кандидатам на должность необходимо иметь опыт работы от 1 года, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 11 марта, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия электросварщика в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности электросварщиков будет входить:

  • выполнение сварочных работ для ремонта или модернизации бронированной и автомобильной техники;
  • сварка металлических конструкций и корпусов бронированных машин;
  • умение работать и знать принцип работы: Дуговой, Полуавтоматический, MMA, TIG, MIG-MAGН;
  • навыки проектирования металлоконструкций.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы электросварщиком;
  • пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
  • готовность развиваться и совершенствовать свои навыки;
  • ответственность, пунктуальность;
  • готовность работать в зоне боевых действий.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет специалистов, которые готовы оказать медицинскую помощь в боевых условиях. Речь идет о санитарах группы спецназначения.

Также бойцы предлагают работу танкистам. В частности, "Азов" рассматривает даже тех кандидатов, у которых нет боевого опыта. Главное - иметь мотивированность.

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