Работа в Азове — какие условия предлагают электросварщикам

"Азову" нужны электросварщики — сколько платят
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Кандидатам на должность необходимо иметь опыт работы от 1 года, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 11 марта, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности электросварщиков будет входить:
- выполнение сварочных работ для ремонта или модернизации бронированной и автомобильной техники;
- сварка металлических конструкций и корпусов бронированных машин;
- умение работать и знать принцип работы: Дуговой, Полуавтоматический, MMA, TIG, MIG-MAGН;
- навыки проектирования металлоконструкций.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- опыт работы электросварщиком;
- пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
- готовность развиваться и совершенствовать свои навыки;
- ответственность, пунктуальность;
- готовность работать в зоне боевых действий.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет специалистов, которые готовы оказать медицинскую помощь в боевых условиях. Речь идет о санитарах группы спецназначения.
Также бойцы предлагают работу танкистам. В частности, "Азов" рассматривает даже тех кандидатов, у которых нет боевого опыта. Главное - иметь мотивированность.
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