Работа в Азове — какие условия предлагают электросварщикам

Мужчина работает сварочным аппаратом. Фото: freepik.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Кандидатам на должность необходимо иметь опыт работы от 1 года, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 11 марта, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности электросварщиков будет входить:

выполнение сварочных работ для ремонта или модернизации бронированной и автомобильной техники;

сварка металлических конструкций и корпусов бронированных машин;

умение работать и знать принцип работы: Дуговой, Полуавтоматический, MMA, TIG, MIG-MAGН;

навыки проектирования металлоконструкций.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

опыт работы электросварщиком;

пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;

готовность развиваться и совершенствовать свои навыки;

ответственность, пунктуальность;

готовность работать в зоне боевых действий.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет специалистов, которые готовы оказать медицинскую помощь в боевых условиях. Речь идет о санитарах группы спецназначения.

Также бойцы предлагают работу танкистам. В частности, "Азов" рассматривает даже тех кандидатов, у которых нет боевого опыта. Главное - иметь мотивированность.