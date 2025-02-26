Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує санітарам групи спецпризначення

Санітари допомагають пораненому. Фото ілюстративне: mil.gov.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які готові надавати медичну допомогу в бойових умовах. Йдеться про санітарів групи спецпризначення.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 20 лютого.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки санітара групи спецпризначення та вимоги до кандидатів на посаду

На фронті санітари групи спецпризначення:

беруть участь у бойових діях у складі підрозділу;

надають медичну допомогу на полі бою;

координують евакуацію поранених;

контролюють стан здоров'я бійців;

відповідають за належне збереження й використання медичного обладнання;

надають першу допомогу при травмах або невідкладних станах.

Щоб обійняти посаду, потрібно знати характеристики й будову складових частин закріпленого озброєння, бути готовим до повної зайнятості та роботи в зоні бойових дій.

Умови роботи

В оголошенні зазначається, що працювати потрібно за повною зайнятістю. Про інші умови не йдеться, однак зазвичай азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень, а в разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати: 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує танкістів. Обійняти цю посаду можуть навіть люди без бойового досвіду. Головне бути вмотивованими й мати бажання вчитися.

Також на фронті потрібні люди, які вміють виконувати роботи з використанням землерийної машини. Йдеться про машиністів екскаватора.