Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує санітарам групи спецпризначення

На полі бою потрібна медична допомога — вакансія в "Азові"
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які готові надавати медичну допомогу в бойових умовах. Йдеться про санітарів групи спецпризначення.
Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 20 лютого.
Обов'язки санітара групи спецпризначення та вимоги до кандидатів на посаду
На фронті санітари групи спецпризначення:
- беруть участь у бойових діях у складі підрозділу;
- надають медичну допомогу на полі бою;
- координують евакуацію поранених;
- контролюють стан здоров'я бійців;
- відповідають за належне збереження й використання медичного обладнання;
- надають першу допомогу при травмах або невідкладних станах.
Щоб обійняти посаду, потрібно знати характеристики й будову складових частин закріпленого озброєння, бути готовим до повної зайнятості та роботи в зоні бойових дій.
Умови роботи
В оголошенні зазначається, що працювати потрібно за повною зайнятістю. Про інші умови не йдеться, однак зазвичай азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень, а в разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати: 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"
Нагадаємо, в "Азові" бракує танкістів. Обійняти цю посаду можуть навіть люди без бойового досвіду. Головне бути вмотивованими й мати бажання вчитися.
Також на фронті потрібні люди, які вміють виконувати роботи з використанням землерийної машини. Йдеться про машиністів екскаватора.
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